У Москві всіх співробітників офісу Фонду боротьби з корупцією затримала поліція

Всіх, хто знаходився в офісі, доставляють в ВВС «Даниловський», як повідомляє "Медуза".

Як повідомляє глава ФБК Роман Рубанов, слідчі дії проводяться за статтею 282 КК РФ (пропаганда ненависті або ворожнечі). Пізніше прес-секратерь фонду Кіра Ярмиш уточнила, що кримінальну справу порушено проти співробітника ФБК Леоніда Волкова.

Перед затриманням майор поліції обговорював з провідним трансляції Волковим питання про те, чи був ефір «погоджений». Чому і яким чином веб-трансляція масових акцій повинна бути узгоджена, він не уточнив.

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Раніше будівля, де розташований офіс ФБК, було евакуйована через анонімний дзвінок про нібито закладену бомбу. Кінологи жодних вибухових пристроїв не знайшли. Потім ФБК відключили світло, трансляцію переключили на резервну студію.

ФБК транслював у прямому ефірі акції протесту проти корупції, які 26 березня проходять в десятках російських міст.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня по всій Росії проходять акції проти корупції, приводом для яких стало розслідування Фонду боротьби з корупцією про бізнес прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.