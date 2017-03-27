Ле Пен після поїздки до Путіна заявила, що Євросоюз "помре"

Кандидат у президенти Франції та лідер ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен на мітингу в місті Лілль заявила про швидку загибель Євросоюзу, повідомляє Reuters.

"Євросоюз помре, тому що людям він більше не потрібен. Гордовитим гегемоніям призначено зникнути з лиця землі", - заявила вона..

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Вона також заявила, що президентські вибори у Франції стануть наступним кроком у "глобальному повстанні народу".

Як повідомляв УНІАН раніше, під час візиту Ле Пен до Москви, вона заявила, що Росії і Франції варто обмінюватися розвідувальною інформацією у сфері боротьби з тероризмом. За її словами, Москва і Париж належать до тих сил, які реально борються з тероризмом, який є постійною загрозою. «І, на жаль, це не лише масові атаки, але це й поодинокі атаки. Також ви знаєте, що сталася кілька днів тому подія у Великій Британії. І я думаю, що було б корисно також обмінюватися відомостями розвідки між нашими країнами», - сказала Ле Пен.