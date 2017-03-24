Путін зустрівся з кандидатом у президенти Франції Марін Ле Пен

Президент Росії Володимир Путін провів у Кремлі зустріч з кандидатом у президенти Франції, лідером французької ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на зустрічі Путін заявив, що Росія в жодному разі не хоче впливати на президентські вибори у Франції.

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«Ми надаємо дуже велике значення нашим відносинам із Францією, при цьому ми намагаємося підтримувати рівні стосунки як з представниками чинної влади, так і з представниками опозиції», - сказав Путін.

Він зазначив, що у Франції зараз активно розвивається передвиборна кампанія.

«Ми в жодному разі не хочемо впливати на події, що відбуваються, але залишаємо за собою право спілкуватися з усіма представниками усіх політичних сил країни, так само, як роблять наші партнери, наприклад, в Європі, у США», - додав Путін.

Він повідомив, що має намір обмінятися з Ле Пен думками про те, як розвивається ситуація в Європі.

У свою чергу Ле Пен заявила, що Росії і Франції варто обмінюватися розвідувальною інформацією у сфері боротьби з тероризмом. За її словами, Москва і Париж належать до тих сил, які реально борються з тероризмом, який є постійною загрозою.

«І, на жаль, це не лише масові атаки, але це й поодинокі атаки. Також ви знаєте, що сталася кілька днів тому подія у Великій Британії. І я думаю, що було б корисно також обмінюватися відомостями розвідки між нашими країнами», - сказала Ле Пен.

Крім того, сьогодні в Держдумі РФ на засіданні комітету з міжнародних справ Ле Пен повідомила, що її позиція щодо ситуації в Україні, як і раніше, збігається з російської.

«Що стосується ситуації в Україні, я була одним із небагатьох політиків у Франції, які відстоювали свою власну точку зору щодо України, яка збігається з російською», - сказала Ле Пен.

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«Я завжди наголошувала у своїх виступах на ролі ЄС у розростанні і поглибленні цього конфлікту», - заявила вона.

Ле Пен підкреслила, що деякі французькі колеги, які були згідні з нею, у ході передвиборної кампанії змінили свою думку з кон'юнктурних міркувань.

«Моя позиція відтоді, як конфлікт почався, не змінилася», - підкреслила вона.

Крім того, Ле Пен заявила, що санкції Євросоюзу щодо Росії і не тільки є дурною дипломатією погроз і шантажу.

«Що стосується санкцій і мого ставлення до санкцій (Євросоюзу стосовно Росії), ви знаєте, що ми завжди були проти санкцій. Я вважаю, що це несправедливо, а тим більше безглуздо», - підкреслила вона.

Вона додала, що це «допомогло кристалізуватися і яскраво виявити ту опозицію, яка в ЄС протистоїть цьому явищу».

«Ми не віримо ані в дипломатію погроз, ані в дипломатію санкцій, ані в дипломатію шантажу, яку Європейський Союз останнім часом все частіше застосовує не тільки проти РФ, але й проти своїх власних членів», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ле Пен неодноразово заявляла, що не вважає анексію Криму Росією незаконною.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, колишній міністр економіки Франції Еммануель Макрон, який відстоює проєвропейські позиції і є одним із фаворитів у нинішніх президентських перегонах, у другому турі виборів президента переможе свого головного конкурента Ле Пен.

Загалом у виборах президента Франції візьмуть участь 11 кандидатів. Вибори президента Франції пройдуть у два тури - 23 квітня і 7 травня.