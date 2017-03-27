У Путіна вважають, що підліткам обіцяли гроші у разі їхнього затримання на протестній акції в Москві

У Кремлі оголосили, що підліткам обіцяли гроші, якщо їх затримають на несанкціонованому мітингу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це оголосив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Є інформація, що неповнолітнім учасникам акцій в Москві у разі їх затримання обіцяли грошові нагороди. Є певні підтвердження цьому. Якщо органи захисту правопорядку вважатимуть за необхідне, підтвердження цього будуть надані громадськості», - сказав Пєсков.

Він відзначив, що в Кремлі поважають громадянську позицію людей і поважають право висловлювати її, але коли це відбувається у форматі, «який передбачений чинним законодавством».

«Але ми не можемо проявляти такої самої поваги до тих, хто свідомо вводить людей в оману, і хто зробив це вчора і напередодні, спровокувавши незаконні дії. Ми не можемо ставитися з повагою до тих, хто свідомо вводив в оману неповнолітніх, зокрема, дітей, обіцяючи, зокрема, якісь винагороди. І піддаючи часом їхнє життя небезпеці», - наголосив Пєсков.

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При цьому він заявив, що московські органи правопорядку діяли коректно, високопрофесійно і законно під час несанкціонованого мітингу в центрі Москви.

«Абсолютно коректно, високопрофесійно і законно діяли органи охорони правопорядку», - сказав Пєсков.

«У Москві люди вийшли у неузгоджений час і в неузгодженому місці. Більш того, вони вийшли в центрі міста, тим самим створюючи перешкоди і для руху, і, власне, безпеки величезної кількості перехожих, які там перебувають у вихідний день. У зв'язку з цим це взагалі не можна вважати якоюсь акцією, це заборонена акція і саме так треба до неї ставитися», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, антикорупційні мітинги відбулися 26 березня по всій Росії. Протести пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва. Тільки в Москві, за різними оцінками, участь у мітингу взяли від 10 до 30 тис. осіб.