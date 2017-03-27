Кількість затриманих під час акцій протесту в Москві зросла до 930 осіб

На антикорупційних мітингах у Москві затримали 933 людини, повідомляє "Дождь" з посиланням на "ОВС-Інфо".

Серед затриманих є, в тому числі й неповнолітні. Як зазначає видання "Медуза" з посиланням на журналіста "Новых известий" Наталію Сейбіль, п'ятьох затриманих під час акції проти корупції у Москві підлітків більше чотирьох годин тримали в автозаку в ОВД "Хамовники".

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Сейбіль з посиланням на студента Московської консерваторії Данила Пильчена, який знаходився в тому ж автозаку, розповіла, що затриманих не відпускали навіть у туалет.

Щодо більшості із затриманих будуть складені адміністративні протоколи за статтею 20.2 КоАП Рф (Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

При цьому раніше повідомлялося, що деяких затриманих допитують співробітники Слідчого комітету. Це може пов'язане з кримінальною справою про напад на поліцейського під час протестної акції.