Ґейтс пообіцяв переслідувати бойовиків Аль-Каїди, де б вони не були

Міністр оборони США Роберт Ґейтс, виступаючи на слуханнях у сенатському комітеті з питань оборони, заявив, що бойові дії проти талібів та бойовиків «Аль-Каїди» в Афганістані – основне завдання американських збройних сил найближчим часом.

За словами Гейтса, ця боротьба буде «тривалою і важкою». Глава Пентагону також зазначив, що Сполучені Штати переслідуватимуть бойовиків «Аль-Каїди», де б вони не були, і наголосив, що має на увазі Пакистан.

Роберт Гейтс став єдиним членом кабінету Джорджа Буша, який зберіг свою посаду в адміністрації нового президента США – Барака Обами.

Радіо Свобода