Стрілянина біля капітолію у Вашингтоні: чоловік спробував здійснити наїзд на поліцейських (фото)

18:37, 29 березня 2017
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Чоловік був заарештований після інциденту.

twitter.com/SerenaMarsh

У столиці США Вашингтоні в будівлі капітолію поліцейські відкрили вогонь по чоловіку, який врізався в автомобіль правоохоронців і після спробував здійснити наїзд на самих поліцейських.

Про це повідомляє Reuters.

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За словами представника поліцейського управління в регіоні, чоловік був заарештований після інциденту. В результаті події ніхто не постраждав.

За даними телеканалу CNN, інцидент стався на площі о 9.30 за місцевим часом (16.30 за Києвом).

twitter.com/SerenaMarsh

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Теги: #Вашингтон