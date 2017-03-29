У Лондоні поховали співака Джорджа Майкла

У Лондоні сьогодні відбувся похорон британського музиканта і співака Джорджа Майкла, який раптово помер у грудні минулого року у віці 53 роки, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Його родина повідомила, що на похороні, який відбувся через три місяці після смерті співака, були присутні тільки родичі і близькі друзі.

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Джордж Майкл раптово помер на 54-му році життя у себе вдома в графстві Оксфордшир в Англії 25 грудня.

Наступного дня після звістки про смерть співака його менеджер заявив, що причиною смерті став серцевий напад. Незабаром у британській поліції повідомили, що не змогли за кілька днів визначити причини смерті музиканта, проте наголосили, що вона все одно розглядається як така, що не викликає підозр.

На початку березня старший коронер графства Оксфордшир підтвердив, що співак помер від природних причин.

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Справжнє ім'я Джорджа Майкла - Йоргос Кіріакос Панайоту, він народився в 1963 році в Лондоні. Його батько приїхав у Британію з Кіпру в 1950-ті роки і тримав невеликий грецький ресторан. У 1980-х роках Джордж Майкл разом з Ендрю Ріджлі виступав у складі дуету Wham, а після розпаду гурту почав сольну кар'єру і випустив шість альбомів.

За свою кар'єру він отримав безліч музичних премій, у тому числі три "Греммі" і п'ять премій MTV. Його останній альбом Symphonica вийшов у 2014 році.

Останніми роками співак не раз ставав героєм скандальних історій через проблеми з наркотиками і навіть одержав невеликий тюремний строк, після того як розбив свою машину, перебуваючи під дією наркотиків.