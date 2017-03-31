Екс-радник Трампа готовий свідчити про вплив Росії на вибори у США в обмін на імунітет від переслідувань - ЗМІ

Колишній радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа Майкл Флінн готовий свідчити про вплив Росії на американські вибори в обмін на імунітет від судового переслідування. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, які знайомі із ситуацією.

Співрозмовник заявив, що Флінн запропонував такий обмін Федеральному бюро розслідувань та посадовцям Конгресу, які розслідують можливі зв'язки кампанії Трампа із Росією.

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Адвокат Флінна Роберт Кельнер і ФБР відмовилися від коментарів.

Як повідомляв УНІАН раніше, стало відомо, що екс-радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майкл Флінн, а також зять Трампа - старший радник Джаред Кушнер в грудні 2016 року зустрічалися в російським послом в США Сергієм Кисляком.