У Нью-Йорку стався потужний вибух (фото)

В районі Манхеттен в Нью-Йорку недалеко від Юніон-сквер вранці в п'ятницю пролунав потужний вибух. Вибух стався в підземному колекторі, але він був такої сили, що у книгарні неподалік розбилися скла вітрин, повідомляє The Daily Mail.

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Жителі навколишніх будинків були евакуйовані, проте повідомлень про травми не надходило. Чиновники не сказали, що стало причиною вибуху, проте на місці події були присутні машини постачальника міського газу.

Пожежники з'ясовують причину події.

Раніше у Франції стався вибух на АЕС.