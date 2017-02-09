Вибух на французькій АЕС: стали відомі причини інциденту
19:15, 09 лютого 2017Світ
1882 0
Місцева влада озвучила попередню причину інциденту на атомній електростанції Фламанвіль.
АЕС Фламанвиль / Ілюстрація REUTERS
Згідно з повідомленням, вибухнув вентилятор. Наголошується, що це механічна проблема. Він почав перегріватися і це спровокувало пожежу і задимлення. Про це повідомляє Ouest-france.fr.
Читайте такожФранцузька енергокомпанія після вибуху на АЕС подешевшала на півмільярда євро
Уточнено, що внаслідок інциденту у п'ятьох людей діагностували легку ступінь отруєння газом. Влада виключила умисні дії з пошкодження обладнання.
Загрози радіоактивного зараження немає.
Як відомо, АЕС знаходиться на березі протоки Ла-Манш на території комуни Фламанвіль в департаменті Манш.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter