Вибух на французькій АЕС: стали відомі причини інциденту

19:15, 09 лютого 2017
Світ
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Місцева влада озвучила попередню причину інциденту на атомній електростанції Фламанвіль.

АЕС Фламанвиль / Ілюстрація REUTERS

Згідно з повідомленням, вибухнув вентилятор. Наголошується, що це механічна проблема. Він почав перегріватися і це спровокувало пожежу і задимлення. Про це повідомляє Ouest-france.fr.

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Уточнено, що внаслідок інциденту у п'ятьох людей діагностували легку ступінь отруєння газом. Влада виключила умисні дії з пошкодження обладнання.

Загрози радіоактивного зараження немає.

Як відомо, АЕС знаходиться на березі протоки Ла-Манш на території комуни Фламанвіль в департаменті Манш.

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Теги: #вибух#АЕС#Франція