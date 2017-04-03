Трамп несподівано похвалив ЄС за згуртованість на фоні Brexit

Президент США Дональд Трамп похвалив ЄС за його "дуже хорошу роботу" в об'єднанні після рішення Великобританії вийти з блоку. Про це він заявив у інтерв'ю Financial Times, передає ТСН.

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Трамп зауважив, що вважав, що більше країн піде за Великобританією, але нині він дійсно думає, що ЄС діє згуртовано. Трамп похвалив ЄС за проведення "дуже хорошої роботи у відновленні єдності".

Зауважимо, що такі висловлювання Трампа відрізняються від його попередніх заяв про вихід з ЄС інших країн. "Я насправді думаю, що це буде чудова угода для Великобританії, і я думаю, що це буде насправді, дуже добре і для Європейського Союзу", - резюмував Трамп.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 28 березня підписала офіційний лист про намір її країни вийти зі складу Євросоюзу. 29 березня документи були передані президенту Європейської ради Дональду Туску.