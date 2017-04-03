Вибух в Петербурзі: терорист міг нанести спеціальний грим для маскування – ЗМІ

Терорист скоріш за все наніс спеціальний грим для того, щоб його не впізнала поліція

Про це повідомив в ефірі Еспресо.TV кореспондент телеканалу із Санкт-Петербурга.

За його словами, поліція поки не знайшла терориста, але скоріш за все він був навмисно загримований, щоб поліція його не впізнала.

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"Є ймовірне фото цього чоловіка, який можливо поставив цю вибухівку. Його на даний момент правоохоронні органи ще не знайшли, але можна припускати те, що він був кавказької національності і також є можливість роздивитись на світлині, що він був навмисно загримований і тому поліція не може його знайти", - повідомив журналіст.

Крім того, він повідомив, що українців серед постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро «Сінна площа» та «Технологічний інститут» прогримів вибух. Загинули щонайменше 10 людей, десятки отримали поранення.