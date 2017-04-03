Вибух в Петербурзі: терорист міг нанести спеціальний грим для маскування – ЗМІ
Поліція поки не знайшла терориста, але скоріш за все він був навмисно загримований.
Терорист скоріш за все наніс спеціальний грим для того, щоб його не впізнала поліція
Про це повідомив в ефірі Еспресо.TV кореспондент телеканалу із Санкт-Петербурга.
За його словами, поліція поки не знайшла терориста, але скоріш за все він був навмисно загримований, щоб поліція його не впізнала.
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"Є ймовірне фото цього чоловіка, який можливо поставив цю вибухівку. Його на даний момент правоохоронні органи ще не знайшли, але можна припускати те, що він був кавказької національності і також є можливість роздивитись на світлині, що він був навмисно загримований і тому поліція не може його знайти", - повідомив журналіст.
Крім того, він повідомив, що українців серед постраждалих немає.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро «Сінна площа» та «Технологічний інститут» прогримів вибух. Загинули щонайменше 10 людей, десятки отримали поранення.