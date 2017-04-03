Похорон Євгена Євтушенка в Росії відбудеться 12 квітня

Похорон поета Євгена Євтушенка в Росії перенесено на 12 квітня. Про це ТАСС повідомив друг сім'ї поета Михайло Моргуліс.

«Спочатку ми планували похорон на 9 квітня, але оскільки це неділя і до того ж свято, Вербна неділя, то прийняли рішення відкласти прощання з Женею і похорон на 12 квітня», - пояснив він.

За його словами, громадянська панахида пройде в Москві в Будинку літераторів, а поховано поета буде, як і планувалося, в підмосковному селищі Передєлкіно. Наразі прощання і похорон плануються на один день.

Водночас, прощання з Євтушенком у США буде організовано в найближчу середу, 5 квітня.

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«Відспівування в церкві Університету міста Талса (штат Оклахома) і прощання пройде в середу, о 17:00 за місцевим часом, 6 квітня», - зазначив Моргуліс.

Він також нагадав, що відспівування пройде в міжконфесійній церкві, де зберуться друзі та близькі поета.

Крім того, окрему церемонію прощання з Євтушенком заплановано в цей день і в будівлі самого університету, де поет викладав упродовж останньої чверті століття, з 1992 року.

«Викладачі, колеги, студенти, колишні учні побажали також попрощатися з великим Євтушенком, якого тут дуже шанували і поважали», - пояснив Моргуліс.

Як повідомлялося, Євтушенко - знаменитий радянський і російський поет, останній із шістдесятників, помер 1 квітня, на 85-му році життя в американській клініці.

Він хотів, щоб його поховали поруч з могилою письменника Бориса Пастернака в підмосковному письменницькому селищі Передєлкіно.