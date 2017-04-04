У Сирії кількість загиблих внаслідок газової атаки зросла до 58 осіб - ЗМІ

У північно-західній провінції Ідліб у Сирії внаслідок імовірної газової атаки з боку сирійських урядових військ президента Башара аль-Асада або російських винищувачів загинуло щонайменше 58 осіб та десятки поранені.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Спостерігачі повідомили, що удари у місті Хан-Шейхун, вчинені з боку сирійських урядових військ або російських винищувачів, викликали у багатьох людей задушення.

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Місцеві активісти та новинні сайти опублікували фотографії тих осіб, які, за їх словами, померли від задухи.

Сирійський уряд постійно заперечував застосування хімічної зброї.

Якщо цяінформація буде підтверджена, це буде одна з найбільш смертоносних атак у Сирії з часу початку громадянської війни у цій країні шість років тому.

Мохаммед Расул, який є головним відповідальним за надання послуг швидкої допомоги в Ідлібі, повідомив, що 67 осіб загинуло та ще 300 отримали поранення. Водночас проопозиційний телеканал Orient News повідомив, що кількість жертв становить 100 осіб.

Сирійський центр моніторингу відзначає, що у місті Хан-Шейхун серед загиблих – 11 дітей. Джерела серед медиків повідомили, що симптоми тих осіб, які були вражені атакою, включають запаморочення, блювоту, а також спостерігалося, що у людей з рота йшла піна.