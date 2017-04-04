Франція закликала провести засідання Радбезу ООН після хімічної атаки у Сирії – ЗМІ

Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро висловився за проведення засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй після хімічної атаки у Сирії.

Як повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, внаслідок імовірної хімічної атаки з боку сирійських урядових військ президента Башара аль-Асада або російських винищувачів загинуло щонайменше 58 осіб, включаючи 11 дітей, що сталося у північно-західній провінції Ідліб у Сирії, передає Reuters.

Французький міністр засудив цей "мерзенний акт", який, за попередньою інформацією, вказує на велику кількість жертв, в тому числі серед дітей.

"Перед обличчям таких тяжких вчинків, які загрожують міжнародній безпеці, я прохаю кожного не ухилятися від власних зобов'язань. Враховуючи це, я прохаю провести негайне засідання Ради безпеки ООН", - заявив Еро.

Видання зазначає, що не дуже зрозуміло, які саме кроки Франція хоче вжити на засіданні Ради безпеки ООН.

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Раніше у лютому Франція, Велика Британія та Сполучені Штати виступили із резолюцією, щоб запровадити цілеспрямовані санкцій проти посадовців сирійського уряду через звинувачення у застосуванні хімічної зброї під час шестирічного конфлікту у Сирії. Проте Росія, підтримана Китаєм, наклала своє вже сьоме вето, щоб захистити сирійську владу. Тоді президент Російської Федерації Володимир Путін охарактеризував запропоновану резолюцію "повністю недоречною".

Як повідомляв УНІАН, удари у місті Хан-Шейхун (провінція Ідліб), вчинені з боку сирійських урядових військ або російських винищувачів, викликали у багатьох людей задушення.

Місцеві активісти та новинні сайти опублікували фотографії тих осіб, які, за їх словами, померли від задухи.

Сирійський уряд постійно заперечував застосування хімічної зброї.

Якщо ця інформація буде підтверджена, це буде одна з найбільш смертоносних атак у Сирії з часу початку громадянської війни у цій країні шість років тому.

Мохаммед Расул, який є головним відповідальним за надання послуг швидкої допомоги в Ідлібі, повідомив, що 67 осіб загинуло та ще 300 отримали поранення. Водночас проопозиційний телеканал Orient News повідомив, що кількість жертв становить 100 осіб.