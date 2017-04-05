У Росії зображення Путіна з нафарбованими губами визнали екстремістським

Мін'юст вніс в список екстремістських матеріалів плакат із зображенням президента Росії Володимира Путіна, на обличчя якого нанесений макіяж. Підставою стало рішення, яке прийняв 11 травня минулого року Центральний районний суд Твері, передає РБК.

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Як пояснюється в оновленому Федеральному списку екстремістських матеріалів, зображення було опубліковано 7 травня 2014 року на сторінці користувача соціальної мережі «ВКонтакте» Олександра Цвєткова. Зараз цей аккаунт заблокований за порушення правил сайту.

На зображенні, що опинилося в списку екстремістських матеріалів, у схожого на главу держави чоловіка, як розповіли в Мін'юсті, були нафарбовані вії і губи. Це, як уточнили в міністерстві, «за задумом автора/авторів плакату, повинно служити натяком на нібито нестандартну сексуальну орієнтацію президента Росії».

Під зображенням, за інформацією представників відомства, був розміщений підпис, автор якого провів паралель між виборцями Путіна і гомосексуалістами: "...начебто їх багато, але серед моїх знайомих їх немає".

Крім того, в список екстремістських матеріалів після рішення Центрального районного суду Твері від 11 травня 2016 року був внесений «плакат-колаж», опублікований на тій же сторінці 4 березня 2014 року. На ньому, в свою чергу, за інформацією відомства, були зображені три людини: двоє — у формі солдатів Третього рейху — схожі президента Володимира Путіна і голови уряду Дмитра Медведєва. Праворуч же, як розповіли в міністерстві, була розміщена фотографія патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Під плакатом, за даними Мін'юсту, був підпис: "Окупанти - уже в Москві".

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року американське телешоу Saturday Night Live показало поцілунок Трампа і Путіна.