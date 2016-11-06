В американському шоу показали поцілунок Трампа і Путіна (відео)

Відеозапис опублікований на YouTube-каналі телешоу.

Актор Алек Болдуін, виконуючий роль Трампа, критикував Клінтон за те, що вона використовувала власний поштовий сервер для службового листування на посаді держсекретаря.

При цьому в образі Трампа він цілує спочатку співробітника ФБР, яких актриса Кейт Маккіннон в образі Хілларі Клінтон звинувачує в упередженості і бажанні допомогти Трампу стати президентом США.

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Після чого вона переходить на тему взаємин мільярдера з Путіним. Болдуін в образі Трампа відповідає, що не знайомий і не знає Путіна, але після з'являється актор в образі президента Росії з голим торсом і цілує Трампа.

На заклики Клінтон обговорити подію ведуча телеканалу CNN, яку відіграє Сесілі Стронг, відповідає, що це «може означати що завгодно», і пропонує продовжити обговорення поштового листування Клінтон.