Європарламент затвердив стратегію переговорів щодо Brexit

Європейський парламент затвердив позицію, якої має дотримуватись Євросоюз у переговорах з Великобританією щодо її виходу з ЄС – так званого Brexit.

Як передає Deutsche Welle, у середу, 5 квітня, за відповідну резолюцію проголосували 516 євродепутатів, 133 висловились проти, 50 утрималися. Текст документу спільно підготували керівники фракцій Європейської народної партії, Прогресивного альянсу соціалістів та демократів, Альянсу лібералів та Зелених.

Євродепутати зазначили у резолюції, що у ході переговорів мають бути повною мірою дотримані права громадян ЄС. Лондону також треба заявити як умову, що після виходу з ЄС він не може претендувати на переваги, якими Великобританія користується як член ЄС. У цьому сенсі євродепутати виступили проти побажань Лондона, який прагнув отримати право вести перемовини щодо нової торговельної угоди з ЄС паралельно з обговоренням Brexit, зазначає агенція AP.

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Кабінет британської прем'єрки Терези Мей раніше припускав, що може укладати двосторонні угоди про вільну торгівлю з окремими країнами-членами ЄС. "Жодного зняття вершків", - заявив на дебатах представник Європейської народної партії Манфред Вебер (Manfred Weber).

У резолюції наголошується, що Європарламент не підтримає текст угоди, який не міститиме дотримання вказаних принципів.

Як відомо, на процедуру виходу Великобританії з ЄС передбачено два роки від запуску урядом Сполученого Королівства 50-ї статті Договору про ЄС 29 березня.