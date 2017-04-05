МЗС України засудило запуск Північною Кореєю балістичної ракети в бік Японії

Міністерство закордонних справ України засуджує черговий запуск Корейською народно-демократичною республікою балістичної ракети.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України.

"Україна глибоко стурбована тим, що 5 квітня 2017 року Корейська народно-демократична республіка (КНДР) здійснила черговий запуск балістичної ракети", - зазначається в заяві.

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"Україна засуджує систематичні порушення Пхеньяном резолюцій Ради безпеки ООН, що може призвести до подальшого загострення непростої політичної та безпекової ситуації на Корейському півострові та в регіоні у цілому", - наголошують українські дипломати.

При цьому у зовнішньополітичному відомстві заявили, що Україна як непостійний член Ради безпеки ООН вкотре підтверджує свою налаштованість використати всі можливі важелі впливу для повернення КНДР у міжнародне правове поле.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея провела чергові випробування балістичної ракети середньої дальності. Ракету наземного базування було запущено в бік Японії. Вона впала в нейтральних водах Японського моря.