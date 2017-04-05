Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японії
Ракета не долетіла до японської акваторії впала в нейтральних водах Японського моря.
Північна Корея провела чергові випробування балістичної ракети середньої дальності. Запуск ракети підтвердило тихоокеанське командування збройних сил США, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Ракета наземного базування злетіла з полігону на східному узбережжі Корейського півострова і взяла курс в напрямку Японії.
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За даними американських військових, ракета не долетіла до японської акваторії впала в нейтральних водах Японського моря.
За інформацією міністерства оборони Південної Кореї, політ тривав 9 хвилин, за цей час ракета подолала відстань приблизно 60 кілометрів.
Чергове випробування північнокорейського стратегічної зброї відбулося за день до візиту в США голови КНР Сі Цзіньпіна.
Однією з головних тем переговорів китайського лідера з президентом США Дональдом Трампом стане проблема приборкання ракетно-ядерних амбіцій Пхеньяну.