РосЗМІ: спецслужби РФ знали про підготовку теракту в Санкт-Петербурзі

Спецслужби заздалегідь знали про підготовку теракту в Санкт-Петербурзі, вони "вели" організаторів, проте запобігти його вдалося лише частково: одна з бомб не була приведена в дію.

Про це пише "Коммерсантъ" з посиланням на "джерело, що заслуговує на довіру".

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Так, інформацію про підготовку теракту спецслужбам надав росіянин, який співпрацював із терористичною організацією "Ісламська держава" і був затриманий після повернення з Сирії. Він знав деяких учасників відправленої в Росію диверсійної групи, однак підтримував з ними телефонний зв'язок.

Інформатор спецслужб займав нижчу ланку в ієрархії бойовиків, розповіло джерело.

"Визначивши таким чином мобільні номери передбачуваних терористів і пробивши їх, оперативники з'ясували, що всі сім-карти були придбані на ринках і не прив'язані до реальних людей, тому були змушені обмежитися прослуховуванням переговорів бойовиків, сподіваючись у підсумку знайти їх самих або хоча б з'ясувати подробиці їхніх задумів", - пише газета.

Нагадаємо, 3 квітня в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогримів вибух. Ще один вибуховий пристрій було виявлено і знешкоджено на станції "Площа Повстання".

За останніми даними, в результаті теракту в метро Санкт-Петербурга загинули 11 людей, 45 постраждалих перебувають у лікарнях.