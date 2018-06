У Єгипті пролунали вибухи біля церкви: є загиблі, майже півсотні людей поранені

У Єгипті у місті Танта у церкві "Мар Гиргис" прогримів вибух, 5 людей загинули і ще 42 постраждали, повідомляє арабський супутниковий телеканал "Аль-Арабія".

В даний час десять машин швидкої допомоги вивозять поранених від церкви.

Однак пізніше стало відомо, що місті пролунало два вибухи: за одними даними, він стався на площі перед коптським храмом Мар-Гиргис, за іншими - всередині собору.

#BREAKING: Death toll rises to 21 in Church bombing, north of #Cairo, #EgyptAir — Health Ministry official.@RudawEnglishpic.twitter.com/CQcR4uXzuz