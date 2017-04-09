У Єгипті пролунали вибухи біля церкви: є загиблі, майже півсотні людей поранені

У Єгипті у місті Танта у церкві "Мар Гиргис" прогримів вибух, 5 людей загинули і ще 42 постраждали, повідомляє арабський супутниковий телеканал "Аль-Арабія".

В даний час десять машин швидкої допомоги вивозять поранених від церкви.

Однак пізніше стало відомо, що місті пролунало два вибухи: за одними даними, він стався на площі перед коптським храмом Мар-Гиргис, за іншими - всередині собору.

Спочатку надходила інформація про п'ять загиблих і 42 поранених, проте потім стало відомо, що жертвами вибуху стали щонайменше 16 людей.

За даними лікарів швидкої допомоги, постраждали 15 осіб. Офіційна влада Єгипту поки не підтверджують дані про вбитих. Весь район оточений поліцією.