У Єгипті пролунали вибухи біля церкви: є загиблі, майже півсотні людей поранені
Наразі десять машин швидкої допомоги вивозять поранених від церкви.
У Єгипті у місті Танта у церкві "Мар Гиргис" прогримів вибух, 5 людей загинули і ще 42 постраждали, повідомляє арабський супутниковий телеканал "Аль-Арабія".
В даний час десять машин швидкої допомоги вивозять поранених від церкви.
Однак пізніше стало відомо, що місті пролунало два вибухи: за одними даними, він стався на площі перед коптським храмом Мар-Гиргис, за іншими - всередині собору.
#BREAKING: Death toll rises to 21 in Church bombing, north of #Cairo, #EgyptAir — Health Ministry official.@RudawEnglishpic.twitter.com/CQcR4uXzuz— Deniz Saygı (@denizcansaygi) April 9, 2017
Спочатку надходила інформація про п'ять загиблих і 42 поранених, проте потім стало відомо, що жертвами вибуху стали щонайменше 16 людей.
За даними лікарів швидкої допомоги, постраждали 15 осіб. Офіційна влада Єгипту поки не підтверджують дані про вбитих. Весь район оточений поліцією.