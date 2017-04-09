У Норвегії заарештовано 17-річного росіянина за підозрою в організації вибуху
20:44, 09 квітня 2017Світ
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За заявою поліції, затриманий був їм відомий і раніше висловлював симпатії на адресу бойовиків ІДІЛ.
Норвезькі влади підвищили у неділю рівень терористичної загрози в країні / http://geoffreyroucourt.files.wordpress.com/
У столиці Норвегії Осло заарештований 17-річний росіян за підозрою в організації вибуху.
Про це повідомила представник норвезької поліції, передає Русская служба BBC.
За заявою поліції, затриманий був їм відомий і раніше висловлював симпатії на адресу бойовиків організації "Ісламська держава".
Арешт був здійснений після того, як в ніч на неділю поліція Осло виявила в центрі міста і знешкодила вибуховий пристрій "примітивної збірки", як повідомили експерти.
Норвезькі влади підвищили у неділю рівень терористичної загрози в країні.
Як повідомила на прес-конференції глава спецслужб Норвегії PST Бенедикта Б'ернланд, ризик нападу в найближчі місяці підвищений з "допустимого" до "ймовірного".
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