У Норвегії заарештовано 17-річного росіянина за підозрою в організації вибуху

У столиці Норвегії Осло заарештований 17-річний росіян за підозрою в організації вибуху.

Про це повідомила представник норвезької поліції, передає Русская служба BBC.

За заявою поліції, затриманий був їм відомий і раніше висловлював симпатії на адресу бойовиків організації "Ісламська держава".

Арешт був здійснений після того, як в ніч на неділю поліція Осло виявила в центрі міста і знешкодила вибуховий пристрій "примітивної збірки", як повідомили експерти.

Норвезькі влади підвищили у неділю рівень терористичної загрози в країні.

Як повідомила на прес-конференції глава спецслужб Норвегії PST Бенедикта Б'ернланд, ризик нападу в найближчі місяці підвищений з "допустимого" до "ймовірного".