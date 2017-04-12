Ахмадінежад вирішив поборотися за посаду президента Ірану

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад зареєструвався в якості кандидата на президентських виборах, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на державні ЗМІ країни.

Рішення Ахмадінежада боротися за президентський пост на наступних виборах стало несподіваним. Раніше він заявляв, що не буде висувати свою кандидатуру, так як проти його участі у виборах був духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї.

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Ахмадінежад мав намір підтримати кандидатуру свого соратника Хаміда Багхаі, який обіймав посаду віце-президента, коли Ахмадінежад очолював виконавчу владу в Ісламській республіці.

Цього тижня в Ірані почалася реєстрація кандидатів для участі в президентських виборах, які відбудуться 19 травня. Про свої плани брати участь у виборах вже заявили чинний президент країни Хасан Роухані, консервативний релігійний діяч Ібрагім Раісі та соратник Ахмадінежада Хамід Багхаі. Остаточний список кандидатур буде затверджений Радою вартових конституції.

Нагадаємо, Махмуд Ахмадінежад займав пост президента Ісламської Республіки Іран з 3 серпня 2005 по 3 серпня 2013 року. Він відомий своїми неоднозначними і гучними заявами, що часто провокували скандали.

До того, як Ахмадінежад став президентом, він обіймав посаду губернатора провінції Ардебіль і мера Тегерана. На посту президента Ахмадінежад згорнув ряд ліберальних реформ, розпочатих його попередниками - президентами Хатамі і Рафсанджані.