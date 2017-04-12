"Трансформери" круглого столу: у новому трейлері роботів показали в епоху Середньовіччя (відео)
У трейлері нових «Трансформерів» показали роботів в епоху Середньовіччя.
В мережі з'явився новий проморолик фантастичного бойовика «Трансформери 5: Останній лицар». В трейлері, опублікованому на YouTube-каналі фільму, розповідається, що інопланетні роботи жили з людьми ще в епоху Середньовіччя.
У стрічці зіграли Ентоні Хопкінс, Марк Уолберг і Лаура Хеддок. Режисером виступив Майкл Бей, що зняв попередні фільми серії.
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5 квітня Бей заявив, що планує зняти ще 14 картин з «Трансформерів». Кінематографіст підкреслив, що для кожного фільму у нього вже є сценарій.
Фільми серії «Трансформери» розповідають про вторгнення інопланетних розумних машин, здатних трансформуватися в легкові автомобілі, вантажівки, літаки та іншу техніку.