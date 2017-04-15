На Шрі-Ланці при обваленні сміттєзвалища на житлові будинки загинули 6 осіб
01:33, 15 квітня 2017Світ
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Серед загиблих є неповнолітні.
Ілюстрація / REUTERS
В результаті обвалення сміттєзвалища на житлові будинки в столиці Шрі-Ланки Коломбо загинули 6 чоловік, 11 постраждали, передає Reuters.
Причиною події, за попередніми даними, є загоряння відходів. При обваленні звалища під купами сміття виявилися близько 40 будинків.
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Серед загиблих є неповнолітні.
Як повідомляв УНІАН, не менше 35 осіб загинули при обваленні гігантської купи сміття на звалищі на околиці столиці Ефіопії Аддіс-Абебі.
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