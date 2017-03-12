В Ефіопії стався зсув на сміттєзвалищі: 35 загиблих, десятки пропали безвісти

Про це повідомляє Associated Press. Кілька десятків людей пропали безвісти.

Більшість загиблих - жінки і діти. Полігон був звалищем для столичного сміття протягом більш ніж 50 років. Близько 150 осіб були там, коли стався зсув.

Бездомні будували на звалищі тимчасові притулки.

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Як відомо, 30 травня в Україні на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і еколог Львівського комунального підприємства "Збиранка".

31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Зараз у Львові триває напружена ситуація із вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького звалища після обвалу на ньому і загибелі людей.

Садовий неодноразово звертався за допомогою до інших регіонів країни, однак більшість з них не мають можливості приймати додаткову кількість сміття через технічний стан полігонів. За даними Львівської міської ради, щодня місто виробляє 650-700 тонн сміття. Раніше львівська влада заявляла, що гору сміття на Грибовицькому сміттєзвалищі потрібно підперти, щоб вона не зрушилася далі.