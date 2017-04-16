За попередніми даними більшість громадян Туреччини підтримали посилення влади Ердогана

За попередніми даними, більшість тих, хто проголосував на референдумі в Туреччині, підтримали запропоновані зміни до Конституції, що передбачають посилення влади президента.

Читайте такожРеферендум у Туреччині: біля виборчої дільниці сталася стрілянина, є загиблі – ЗМІ

Як повідомляється на сайті агентства "Анадолу", вже підраховано дані з понад 70% бюлетенів, згідно з якими поправки підтримали понад 54% громадян, висловилися проти – понад 45%.

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині сьогодні проходив референдум по внесенню змін до Конституції країни. Головним питанням, винесеним на референдум, є введення в Туреччині президентської системи правління.