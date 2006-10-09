Вбивця Політковської діяв разом зі співучасницею

Аналізуючи зйомки камер відеоспостереження в супермаркеті "Рамстор" на набережній Фрунзе, звідки повернулася Ганна Політковська незадовго до загибелі, слідчі дійшли висновку, що вбивця мав співучасницю, пише у понеділок газета "Коммерсант".

Вивчивши плівку, оперативники виявили, що у магазині за Політковською стежила жінка приблизно 30 років, середнього зросту. Камери відеоспостереження у "Рамсторі" також зняли молодика, близько 180 сантиметрів на зріст, худорлявої статури, одягненого в усе темне. Саме він пізніше з`явився на відеозаписі з камери, встановленої над під`їздом будинку на Лісовій вулиці, де Політковська знімала квартиру.

На другій плівці добре видно, як можливий кілер входить у під`їзд і виходить з нього після вбивства. Хоча риси обличчя злочинця ледве можна розрізнити, фоторобот допомогли скласти продавці аптеки поруч з під`їздом, де вбили журналістку. Співробітники правоохоронних органів намагаються знайти обидвох підозрюваних, зазначає "Коммерсант".

Як розповів газеті "Время новостей" один зі слідчих, за Політковською досить довго стежили, з`ясовуючи маршрути і час поїздок, і в день убивства просто "навели" вбивцю. Близько 16:30 свідки бачили молодика в чорній куртці, який вийшов з під`їзду, де відбулося вбивство, і сів у бордовий автомобіль "Міцубісі".

Докладного опису машини немає, проте очевидці повідомили, що на ній були номери московського регіону. За словами джерела газети, слідчі проглядають зйомки відеокамер на довколишніх стаціонарних постах ГИБДД, які могли зафіксувати цей автомобіль.

Приблизно за годину до вбивства Ганни Політковської журналіст газети "Комсомольськая правда" заїжджав у фірму, що розташована в тому ж будинку. Прибираючи магнітолу перед виходом з машини, він звернув увагу на людину, яка стояла між аптекою і магазином і прагнула триматися поза зоною видимості відеокамери під`їзду.

За словами журналіста, чоловік років 35, слов`янської зовнішності і щільної статури, "нервово і неодноразово виглядав на проїжджу частину вулиці". Підозрілий персонаж був одягнений у сіру приталену куртку з нагрудними кишенями, яскраву сорочку червоно-оранжевих відтінків, сірі джинси і бейсболку. Прокуратура займається встановленням його особи.

Нагадаємо, журналістку "Новой газеты" Ганну Політковську було вбито в суботу о 16:10 в під`їзді свого будинку. Злочинець три рази впритул вистрілив у журналістку, а потім зробив контрольний постріл у голову. Можливе знаряддя вбивства знайшли на місці події.

Лента.ру