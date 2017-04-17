У Сан-Дієго проходить чемпіонат світу з авіаслалому (фоторепортаж, відео)

В американському Сан-Дієго проходить чемпіонат світу з авіаслалому The Red Bull Air Race. За словами організаторів, подивитися змагання зібралися близько 40 тисяч глядачів.

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Як повідомляє Fox5, перемогу здобув Йошіхіде «Йоші» Муроя з Японії. Друге місце отримав Пітер Подлюншек зі Словенії.

Довідка. Авіа-слалом — динамічний вид пілотування. Його мета - проходження за мінімальний час складної повітряної траси з перешкодами. Пілоти виконують задану програму по одному, здійснюючи круті повороти і проходячи через пари спеціально сконструйованих пілонів заввишки 20 м, так званих повітряних воріт.