У Сан-Дієго проходить чемпіонат світу з авіаслалому (фоторепортаж, відео)
13:24, 17 квітня 2017Світ
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Змагання зібрали близько 40 тисяч глядачів.
Авіаслалом в Сан-Дієго / REUTERS
В американському Сан-Дієго проходить чемпіонат світу з авіаслалому The Red Bull Air Race. За словами організаторів, подивитися змагання зібралися близько 40 тисяч глядачів.
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Як повідомляє Fox5, перемогу здобув Йошіхіде «Йоші» Муроя з Японії. Друге місце отримав Пітер Подлюншек зі Словенії.
Довідка. Авіа-слалом — динамічний вид пілотування. Його мета - проходження за мінімальний час складної повітряної траси з перешкодами. Пілоти виконують задану програму по одному, здійснюючи круті повороти і проходячи через пари спеціально сконструйованих пілонів заввишки 20 м, так званих повітряних воріт.
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