Екс-радник Януковича Манафорт зібрався працювати на китайського олігарха - FT

Пол Манафорт, який минулого року очолював виборчу кампанію президента США Дональда Трампа, а ще раніше був радником Віктора Януковича в Україні, тепер збирається давати поради китайському мільярдерові Яну Чі.

Читайте такожЕкс-радник Трампа Манафорт знову заявив про свою непричетність до "чорної каси" Януковича

Зокрема, американець хоче допомогти власнику будівельної імперії Pacific Construction Group з Китаю отримати інфраструктурні контракти в США на трильйон доларів.

Про це пише Financial Times, додаючи, що Манафорт і Ян Чі зустрічалися в Шанхаї минулого четверга. Перед зустріччю китайський мільярдер сказав виданню, що американський політтехнолог буде допомагати йому під час так званого "інфраструктурного буму" в США.

Розмовляючи з журналістами в кімнаті для нарад, прикрашеній класичними китайськими малюнками, Ян Чі вказав на карту США, сказавши: "Цю карту ми повісили тут для спеціального представника Трампа, Пола", передає ZN.UA.

У Манафорта підтвердили, що він був у Шанхаї минулого тижня, але заперечували, що поїздка мала діловий характер. Пізніше представники американця підтвердили, що візит в Китай був діловим, але заперечили, що мова йшла про інфраструктурні проекти.

Але джерело, інформоване про переговори, розповіло, що Манафорт в Китаї шукав угоди на конкретні проекти в США. Зустріч з Яном Чі була попередньою. Через кілька місяців "він повернеться для продовження переговорів".

Нещодавно журналісти AP знайшли докази отримання Манафортом коштів з "чорної каси" регіоналів. Як зазначається в матеріалі агентства, мова йде про виплати, здійснені в 2007 і 2009 роках.

21 березня, народний депутат Сергій Лещенко представив документи, які, за його словами, розкривають механізм отримання американським політтехнологом Полом Манафортом коштів з "чорної каси" Партії регіонів. На думку Лещенка, виплати на користь Манафорта здійснювалися з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації, зокрема – через фінансовий рахунок офшорної компанії в Киргизстані.

У свою чергу, спікер американського політтехнолога Пола Манафорта Джейсон Мелоне спростував заяву українського депутата Сергія Лещенка про отримання Манафортом 750 тисяч доларів з "чорної каси" Партії регіонів за рахунок офшорної компанії в Киргизстані.