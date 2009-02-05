ЄС: нові російські бази на Кавказі - порушення угоди

ЄС розглядатиме будівництво військових баз в Осетії та Абхазії Росією як порушення угоди про припинення вогню, яку підписано у серпні та вересні 2008 року після російсько-грузинської війни.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві чеського головування в ЄС від імені Європейського Союзу, текст якого передано УНІАН.

“Будь-яке військове будівництво в Абхазії та Південній Осетії суперечитиме духу угод від серпня та вересня 2008 року про припинення вогню і загрожуватиме стабільності та безпеці в регіоні, посилюючи напруженість”, - зазначається у заяві.

ЄС висловив свою стурбованість планами Росії побудувати військові бази на території двох невизнаних держав, що, на переконання чеського головування, стане порушенням принципів суверенітету та територіальної цілісності Грузії.

“ЄС сподівається, що Росія діятиме відповідально і продовжить дотримуватися своїх зобов’язань”, - наголошується у заяві.