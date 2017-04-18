Сирійський фронт Путіна: Reuters дізнався про загибель двох російських контрактників

Кількість загиблих у Сирії російських військових за період інтенсивних боїв за Пальміри тепер становить 21 після того, як з'явилася інформація про загибель двох контрактників.

Минулого місяця агентство Reuters повідомило, ґрунтуючись на розмовах з друзями і родичами убитих військових РФ, постах у соцмережах, що з кінця січня по кінець березня в боях в Сирії загинули 18 громадян Росії.

Відтоді була встановлена загибель у бою ще трьох - Олексія Сафонова, Володимира Плутинського - контрактників - та Михайла Нефедова.

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Міноборони Росії, МЗС РФ і російське консульство в Дамаску не відповіли на прохання прокоментувати інформацію про загибель військових-контрактників.

41-річний Сафонов загинув у середині березня, розповів один з його родичів. "Я можу сказати тільки одне: це сталося в Сирії", — заявив він. Також стало відомо, що Сафонов брав участь у боях на Донбасі.

46-річний Володимир Плутинський жив на півдні Росії. Він був убитий під Пальмірою. А його родич розповів, що той помер у сирійській провінції Хомс і нібито не служив на той момент в армії.

Про смерть третього військового - 27-річного Нефедова - розповів його знайомий Олександр Пашков. У Reuters Нефедова назвали співробітником приватної військової компанії.