Теракт на Єлисейських Полях: ЗМІ розповіли подробиці про особу паризького стрілка
10:32, 21 квітня 2017Світ
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У 2005 році стрілок був засуджений на 15 років колонії за напад на поліцейських.
Ілюстрація REUTERS
Чоловік, який вчинив напередодні ввечері напад на поліцейських у центрі Парижа, був небезпечним рецидивістом і раніше був судимий.
Про це повідомляє радіостанція France Info.
За попередніми даними, мова йде про 39-річного громадянина Франції, який в 2005 році був засуджений на 15 років колонії за напад на поліцейських з метою їх вбивства.
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Відзначається, що він народився в департаменті Валь-де-Марн, а останнім часом проживав в департаменті Сена і Марна.
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