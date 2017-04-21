Теракт на Єлисейських Полях: ЗМІ розповіли подробиці про особу паризького стрілка

Чоловік, який вчинив напередодні ввечері напад на поліцейських у центрі Парижа, був небезпечним рецидивістом і раніше був судимий.

Про це повідомляє радіостанція France Info.

За попередніми даними, мова йде про 39-річного громадянина Франції, який в 2005 році був засуджений на 15 років колонії за напад на поліцейських з метою їх вбивства.

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Відзначається, що він народився в департаменті Валь-де-Марн, а останнім часом проживав в департаменті Сена і Марна.