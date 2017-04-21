Теракт у Парижі: ЗМІ стало відомо про другого підозрюваного

Другий підозрюваний у причетності до нападу на Єлисейських полях з'явився у відділення поліції в бельгійському Антверпені. Раніше МВС Франції повідомило, що розшукує цю людину за орієнтуванням бельгійської влади, передає Русская служба ВВС.

Про те, чи підозрюваний визнає свою причетність до атаки на поліцію в Парижі, яка сталася напередодні ввечері, не повідомляється.

Менше ніж за годину до того, як підозрюваний з'явився в бельгійську поліцію, представник МВС Франції П'єр-Анрі Бранде в ефірі радіо Europe 1 заявив, що французька поліція проводить операцію по розшуку другого підозрюваного.

Ім'я підозрюваного, як і його громадянство, поки не встановлено, заявив генеральний прокурор Бельгії в бесіді з журналістами.

Незважаючи на те, що екстремістське угруповання "Ісламська держава" називає чоловіка, який застрелив поліцейського на Єлисейських полях,"Абу Юсефом аль-Бельгікі", немає ніякої причини думати, що він дійсно є громадянином цієї країни, сказав прокурор.

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В Парижі, де в неділю відбудеться перший раунд президентських виборів, прийняті підвищені заходи безпеки, заявив прем'єр-міністр Франції. "Уряд повністю мобілізовано. Ніщо не повинно перешкодити демократичному процесу в нашій країні", - заявив він.

У четвер увечері в результаті стрілянини на Єлисейських полях у центрі Парижа один поліцейський був убитий і ще двоє отримали поранення.

Прокурор Парижа Франсуа Молен оголосив, що особу нападника встановлено, але його ім'я не буде названо до тих пір, поки не з'ясується, чи були у нього спільники. В його будинку, у східному передмісті Парижа, в ніч на п'ятницю пройшов обшук з метою встановити хто ще міг знати про його плани.