У США до 27 років в’язниці засудили сина депутата Держдуми Росії за кібершахрайство

У США Федеральний суд штату Вашингтон в Сіетлі виніс вирок громадянину Росії, сину депутата Держдуми від ЛДПР Валерія Селезньова Роману, який звинувачується в причетності до банківської кібершахрайства, збиток від якого оцінюється в $ 170 млн. Про це повідомляють «РІА Новини».

Зазначається, що 32-річного росіянина засудили до 27 років позбавлення волі.

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Сам Селезньов після винесення вироку суддею заявив, що справу стосовно нього політично мотивоване, себе назвав політв'язням і попросив допомоги уряду Росії. Його батько Валерій Селезньов назвав винесений вирок «вирішеним» і не вважає, що в справі є вина його сина.

Як повідомляв УНІАН раніше, суд в штаті Нью-Джерсі засудив українського хакера Сергія Вовненка до 41 місяця тюремного ув'язнення за крадіжку даних із кредитних карток.