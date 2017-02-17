У США українського хакера засудили до 41 місяця тюремного ув'язнення

06:12, 17 лютого 2017
Суспільство
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Суд в штаті Нью-Джерсі засудив українського хакера Сергія Вовненка до 41 місяця тюремного ув'язнення за крадіжку даних із кредитних карток.

Вовненко використовував "ботмережу" більш ніж з 13 тисяч комп'ютерів / xakep.ru

Про це повідомляє Reuters.

Також Вовненка зобов'язали сплатити штраф у розмірі 83 368 тисяч доларів.

Відзначається, що Вовненко, який працював під псевдонімами "Flycracker" і "Darklife", минулого місяця визнав свою вину.

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Згідно зі звинуваченнями прокурорів, Вовненко з 2010 по 2012 року зламував комп'ютери, що належали приватним особам та компаніям, щоб вкрасти імена користувачів і паролі для банківських рахунків і кредитних карт.

Для цього Вовненко використовував "ботмережу"  чисельністю більш ніж з 13 тисяч комп'ютерів, які були заражені шкідливим програмним забезпеченням.

Як повідомляв УНІАН, Сергій Вовненко був затриманий італійською владою 13 червня 2014 року, арештований та переданий до США.

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Теги: #США#хакер#тюрма