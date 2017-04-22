"Панамський скандал": засновників Mossack Fonseca звільняють під заставу

Суд в Панамі вирішив відпустити під заставу в 500 тис. доларів для кожного засновників юридичної фірми Mossack Fonseca Юргена Моссака і Рамона Фонсеку, повідомила їх адвокат Гіллерміна Макдоналд, передає Reuters.

Відзначається, що вони повинні вийти на свободу у суботу. Суд, за словами МакДоналд, прийшов до висновку, що обвинувачені не сховаються від правосуддя, оскільки вони співпрацювали зі слідством.

Панамська влада звинувачує Mossack Fonseca у створенні офшорних рахунків, через які бразильська будівельна компанія Odebrecht перераховувала кошти в якості хабарів високопосадовцям з різних країн.

У заяві офісу генпрокурора йдеться, що звинувачення у справі про відмивання грошей пред'явлені 17 особам, пов'язаним з бразильським концерном. Імена обвинувачених не називаються.

Відразу після обшуків в Mossack Fonseca один з її засновників Рамон Фонсека заявив, що його фірма не пов'язана Odebrecht, але з неї зробили "козла відпущення". За його словами, це робиться для того, щоб відвести слідство від справжніх одержувачів хабарів.

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Фонсека стверджує, що в числі тих, хто бере хабарі - президент Панами Хуан Карлос Варела, чиїм радником він був до скандалу з "панамським досьє". Варела нібито сам розповів йому, що в 2014 році отримав від Odebrecht гроші на виборчу кампанію.

Президент Варела заперечує звинувачення, заявляючи, що отримані ним кошти були "політичними пожертвами", а не хабарами.