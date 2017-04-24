Росіяни витіснили саудитів з трійки світових лідерів за кількістю військових витрат - SIPRI

У 2016 році Росія вийшла на третє місце в світі за витратами на озброєння, витіснивши з першої трійки Саудівську Аравію, йдеться в доповіді Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), передає Новое время.

Згідно зі звітом, за минулий рік загальний обсяг військових витрат у світі зріс на 0,4% порівняно з 2015 роком, до 1,69 трлн дол.

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Перше місце за розміром витрат на озброєння зберегли США: у 2016 році вони зросли на 1,7% і досягли 611 млрд дол.

На другому місці як і раніше Китай: зростання на 5,4%, або 215 млрд дол.

На третє місце вийшла Росія, відтіснивши Саудівську Аравію, яка опустилася на одну позицію. РФ витратила на військові потреби 69,2 млрд дол. (зростання на 5,9%). Військові витрати Саудівської Аравії впали на 30% до 63,7 млрд дол.

П'яте місце дісталося Індії, яка збільшила військовий бюджет на 8,5% (55,9 млрд дол).

У той же час європейські країни показали зростання військових витрат протягом двох років підряд, збільшивши їх в 2016 на 2,6%. У доповіді наголошується, що європейські країни збільшили військові витрати у зв'язку з російською загрозою.

"Зростання витрат у багатьох країнах Центральної Європи почасти пояснюється сприйняттям Росії як країни, що представляє загрозу, що зросла", - заявив старший науковий співробітник програми озброєнь і військових витрат SIPRI Сімон Веземан.