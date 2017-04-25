Кількість жертв протестів у Венесуелі досягла 24 осіб

Протести у Венесуелі, спрямовані проти президента країни Ніколаса Мадуро, у понеділок, 24 квітня, знову призвели до жертв. За даними генеральної прокуратури, поширеними у вівторок, 25 квітня, напередодні під час протистояння загинули ще три людини, передає DW.

Один із загиблих, застрелений в місті Меріда, був прихильником уряду Мадуро. Ще один протестувальник брав участь в акції на боці противників уряду і був вбитий в Барінасі. Обидва міста розташовані на заході країни.

Таким чином загальна кількість жертв протестних акцій у Венесуелі, які не вщухають протягом останнього місяця, досягла 24 осіб, сотні людей за час протистояння отримали поранення.

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24 квітня Мадуро оголосив, що готовий провести раніше відкладені місцеві вибори, не назвавши при цьому конкретних термінів. Президент Венесуели також висловився за відновлення діалогу між урядом і опозицією. Переговори, які проводилися за посередництва Ватикану, в грудні минулого року завершилися нічим. При цьому в уряді категорично виключили ймовірність дострокових президентських виборів.

Уже кілька місяців Венесуела перебуває в глибокій політичній кризі. Консервативна і права опозиція звинувачує главу держави в серйозних економічних проблемах і вимагає проведення референдуму про відсторонення Мадуро, чиї повноваження закінчуються в 2018 році.