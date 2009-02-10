Колишні керівники британських банків вибачилися за свої дії

Колишні керівники найбільших британських банків вибачилися за свої дії, що заподіяли втрат пов`язаним з ними фінансовим інституціям, повідомляє AFP. При цьому вони визнали необхідність перегляду системи виплати бонусів у врятованих урядом банках. З такими заявами виступили колишні топ-менеджери банків Royal Bank of Scotland (RBS) і HBOS.

Наприкінці 2008 року уряд Великої Британії викупив 70 відсотків акцій RBS за 20 мільярдів фунтів стерлінгів (29,5 мільярда доларів). Держпакет цінних паперів був переданий під контроль Управління з фінансових вкладень (UK Financial Investments, UKFI). На початку лютого 2009 року UKFI дозволило RBS виплатити бонуси своїм працівникам у розмірі мільярда фунтів стерлінгів.

HBOS, який зазнав багатомільярдних втрат через кризу, був куплений восени 2008 року банком Lloyds TSB за 29,3 мільярда доларів. Крім того, HBOS одержав частину фінансової допомоги уряду Великобританії, загальний розмір якої становить 37 мільярдів фунтів стерлінгів.

Інший британський банк - Barclays - також має намір виплатити своїм співробітникам бонуси у розмірі 600 мільйонів фунтів стерлінгів. У жовтні 2008 року уряд Великобританії виділив банківській системі допомогу у розмірі 50 мільярдів фунтів стерлінгів. Barclays від цих грошей відмовився, проте непрямо все ж таки одержував фінансування від уряду.

Уряд Великої Британії має намір заборонити банкам виплачувати своїм співробітникам премії і бонуси. На думку влади, в умовах глобальної фінансової кризи кредитні організації повинні бути обачливіші щодо витратам. Крім того, в уряді впевнені, банки не повинні витрачати гроші платників податків на виплату бонусів.

Лента.ру