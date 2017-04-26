Адмірал заявив про здатність США відбити будь-які ракетні атаки КНДР

Американські системи комплексів протиракетної оборони (ПРО) THAAD будуть готові до роботи в найближчі дні для захисту від будь-якої атаки з боку КНДР.

Про це заявив командувач США в Тихоокеанському регіоні адмірал Харрі Харріс, виступаючи перед конгресом, передає Reuters.

Він також висловив упевненість в тому, що Сполучені Штати зможуть відбити будь-яку ракетну атаку на угруповання американських авіаносців з боку Північної Кореї.

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За його словами, США при цьому варто розглянути можливість встановлення додаткових комплексів на Гаваях.

Харріс попередив, що переломний момент для США настане тоді, коли лідер КНДР Кім Чен Ин досягне військової потужності, за допомогою якої зможе реалізувати загрози, про які заявляє.

Раніше міноборони Південної Кореї підтвердило початок встановлення обладнання для системи ПРО THAAD.