Євросоюз наполягає на терміновому формуванні уряду в Македонії

Президент Македонії Герге Іванов повинен визнати результати виборів і терміново призначити уряд, заявив єврокомісар з питань розширення і політики добросусідства Йоханнес Хан після візиту до Скоп'є, де зустрівся з лідерами парламентських партій, повідомляє DW.

За словами Хана, в іншому випадку Македонія ризикує втратити можливість на вступ до ЄС.

"Всі лідери країни, включаючи президента, повинні поважати підсумки недавніх виборів і визнавати парламентську більшість", - Хан написав у своєму мікроблозі Twitter.

Іванов демонстративно відмовився від зустрічі з єврокомісаром, пояснивши це відсутністю часу через візит, який проходить в Угорщині.

Між тим, відмова Іванова сформувати уряд після успіху на виборах опозиційного Соціал-демократичного союзу Македонії (СДСМ) викликала конституційну кризу.

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Напередодні, 21 березня, у Скоп'є пройшла демонстрація проти формування урядової коаліції соціал-демократів і партії албанської меншини, в якій взяли участь як мінімум 50 тисяч осіб. Одним із приводів для протестів стала обіцянка лідера соціал-демократів Зорана Заева зробити албанську другою державною мовою.

Позачергові парламентські вибори в Македонії пройшли в грудні 2016 року. Найбільшу кількість місць одержала націонал-консервативна партія колишнього прем'єр-міністра Миколи Груєвского - Внутрішня македонська революційна організація - Демократична партія македонської національної єдності (ВМРО-ДПМНЄ), з якою тісно пов'язаний президент Іванов. Знайти партнера для створення уряду консерваторам не вдалося.