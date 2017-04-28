Під час штурму парламенту Македонії поранено 77 осіб

Під час сутичок між демонстрантами та поліцією, які сталися біля будівлі парламенту Македонії і всередині самого парламенту ввечері 27 квітня, було поранено 77 осіб. Серед поранених - 22 поліцейських та троє македонських депутатів, передає DW.

Демонстранти, багато з яких - прихильники колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвскі,прорвали кордони поліції та увірвалися до будівлі парламенту після того, як соціал-демократи та партії, що представляють албанську нацменшину, обрали нового голову парламенту - етнічного албанця Талата Джафері. Під час сутичок у парламенті був поранений лідер соціал-демократів Зоран Заєв і кілька його однопартійців.

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Згодом президент Македонії Гьорге Іванов виступив із телезверненням, у якому закликав до спокою та "зваженої і відповідальної поведінки".

Прояви насильства під час протестів засудили в Європейському Союзі. "Ми засуджуємо сьогоднішні атаки на членів парламенту в Скоп'є. Акти насильства у парламенті є цілковито неприйнятними", - наголосила, зокрема, верховний представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні.

Політична криза в Македонії триває з грудня минулого року. Партія екс-прем'єра Груєвскі виграла вибори взимку, проте не змогла відновити коаліцію та призначити уряд. Зокрема, правляча консервативна партія та соціал-демократи не можуть домовитися щодо вимоги запровадити албанську як другу офіційну мову.