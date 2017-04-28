Росія вирішила не піднімати з дна затонулий "Лиман"
Корабель 1970 року побудови лежить на грунті, на глибині близько 90 м.
ВМФ Росії не буде займатися підйомом затонулого біля Туреччини судна «Лиман», так як це недоцільно, передає РИА «Новости» з посиланням на високопоставлене джерело в російському ВМФ.
За його даними, корабель 1970 року побудови лежить на грунті, на глибині близько 90 м.
«Лиман» мав досить похилий вік. Заходи по його підйому, буксируванню та відновленню з урахуванням віку судна і віддаленості недоцільні», — зазначив представник ВМФ.
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Він додав, що на кораблі немає обладнання, що представляє який-небудь інтерес.
«Всі знімні пристрої демонтовані, а елементи, що не підлягають демонтажу, гарантовано знищені екіпажем до затоплення корабля», — пояснив співрозмовник агентства.
Російський військовий корабель «Лиман» затонув після зіткнення з вантажним судном під прапором Того в протоці Босфор поблизу Туреччини. Турецькі рятувальники врятували всіх членів екіпажу (78 осіб), вони повернулися в Росію на літаку.