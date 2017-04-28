Росія вирішила не піднімати з дна затонулий "Лиман"

ВМФ Росії не буде займатися підйомом затонулого біля Туреччини судна «Лиман», так як це недоцільно, передає РИА «Новости» з посиланням на високопоставлене джерело в російському ВМФ.

За його даними, корабель 1970 року побудови лежить на грунті, на глибині близько 90 м.

«Лиман» мав досить похилий вік. Заходи по його підйому, буксируванню та відновленню з урахуванням віку судна і віддаленості недоцільні», — зазначив представник ВМФ.

Читайте також"Турецький вівценосець": соцмережі вибухнули жартами через зіткнення корабля РФ й судна з вівцями

Він додав, що на кораблі немає обладнання, що представляє який-небудь інтерес.

«Всі знімні пристрої демонтовані, а елементи, що не підлягають демонтажу, гарантовано знищені екіпажем до затоплення корабля», — пояснив співрозмовник агентства.

Російський військовий корабель «Лиман» затонув після зіткнення з вантажним судном під прапором Того в протоці Босфор поблизу Туреччини. Турецькі рятувальники врятували всіх членів екіпажу (78 осіб), вони повернулися в Росію на літаку.