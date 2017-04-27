Російський військовий корабель затонув після зіткнення із судном, яке перевозило овець

Російський військовий корабель, який зіткнувся із іншим судном під час проходження Босфору, пішов на дно після отримання пробоїни, пише Daily Sabah.

Причиною аварії став сильний туман.

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Видання повідомляє, що судно, із яким зіткнувся корабель Чорноморського флоту РФ, вантажне та перевозило худобу. Зокрема, за даними видання, на борту майже 9 тисяч овець з Румунії до Йорданії. 17 членів його екіпажу не постраждали.

Як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні біля берегів Туреччини російський військовий корабель зіткнувся із іншим судном. Російський корабель отримав пробоїну нижче ватерлінії.

ЗМІ повідомляли, що 45 російських солдатів були врятовані після зіткнення, а ще 15 зникли без вісти.

Пізніше стало відомо, що всі члени екіпажу російського судна Чорноморського флоту РФ "Лиман", яке зіткнулося із іншим кораблем в Чорному морі, врятовані.