США продовжили послаблення санкцій проти Білорусі на півроку

США продовжили послаблення санкції щодо Білорусі ще на шість місяців у рамках політики, започаткованої адміністрацією Барака Обами щодо заохочення Мінська, який є традиційним союзником Москви, наблизитися до Заходу.

Як повідомляє Радіо Свобода, 28 квітня відділ контролю за іноземними активами при Міністерстві фінансів США видав новий документ щодо продовження послаблення санкції проти Білорусі до 30 жовтня.

Читайте такожЄС на рік продовжив санкції проти Білорусі

Тепер білоруські компанії мають права працювати у США принаймні до цього терміну.

Санкції проти Мінська були запроваджені через занепокоєння ситуацією щодо прав людини у цій країні.

Відзначається, що продовження послаблення санкцій було під питанням після арештів у Білорусі сотень активістів, які брали участь у весняних протестах.