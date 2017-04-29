У Пакистані тисячі протестувальників вимагали відставки прем’єр-міністра

Тисячі прихильників опозиції 28 квітня провели акцію протесту в Ісламабаді. Вони вимагали відставки прем’єр-міністра Пакистану Наваза Шарифа.

Як пише Радіо Свобода, протестувальники вийшли на вулиці після того, як Верховний суд цієї країни постановив провести подальше розслідування звинувачень у корупції щодо нього, але водночас дозволив йому поки що залишатися на посаді.

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Демонстрацію провели прихильники партії «Техрік-е-Інсаф», лідером якої є колишня зірка крикету Імран Хан.

Активісти обіцяють продовжувати протести допоки Наваз Шариф не піде з посади.

Минулого року суд в Ісламабаді почав розслідування щодо офшорних статків родини Шарифа після витоку «панамських документів». Документи, оприлюднені у квітні минулого року панамською фірмою Mossack Fonseca, свідчать, що дочка Шарифа і двоє його синів мають офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах. Родина Шарифа відкинула звинувачення.

Реєстрація офшорних компаній у Пакистані не заборонена, але критики прем’єра заявляють, що гроші Шарифів були отримані корупційним шляхом.