У Бразилії проходить багатомільйонний страйк: палаючі покришки і зіткнення з поліцією (фото)

Кілька мільйонів людей вийшли на вулиці Бразилії на перший за понад два десятиліття загальний страйк, повідомляє 112 Україна з посиланням на BBC.

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"Це стане найбільш масштабним страйком в історії Бразилії", – говорить голова профспілкової групи Паулу Перейри да Сілви.

У страйку взяли участь, зокрема, працівники громадського транспорту, співробітники приватних компаній, банкіри, вчителі.

Протестувальники виступають проти запропонованих президентом країни Мішелем Темером пенсійних реформ. На думку бразильського лідера, такі зміни необхідні, щоб подолати економічну кризу.

Демонстрації проходять по всій країні. При цьому організатори страйків стверджують, що вони мають намір акцентувати увагу на проведенні протестів саме у великих містах.

Інформації про потерпілих у ході страйків поки немає.

Також повідомляється, що в Ріо-де-Жанейро поліція розігнала протестувальників проти реформ за допомогою сльозогінного газу, пише ТАСС.

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Учасники акції протесту підпалили на цій вулиці барикади з покришок, правоохоронці намагаються загасити їх за допомогою водометів. У ході зіткнень маніфестантів розгромили відділення одного з банків.

Більшість торгових точок в цьому районі зараз закриті, їх власники загороджують двері і вікна дерев'яними щитами, щоб захистити майно від вандалів. Раніше 16 осіб були затримані в ході аналогічної акції в Сан-Паулу.

Всього за даними профспілкових організацій участь у страйку взяли 40 млн осіб.